Gedenktag am 8. Mai : Kriegsende 1945: Elmshorn putzt Stolpersteine gegen das Vergessen

Auf einem antifaschistischen Stadtrundgang wird zudem an die Selbstbefreiung Elmshorns am 4. Mai 1945 erinnert.

Elmshorn | Das Kriegsende am 8. Mai 1945: Zum ersten Mal wird in Schleswig-Holstein an das Ende des 2. Weltkriegs mit einem offiziellen Gedenktag erinnert. Elmshorn war bereits am 4. Mai 1945 zur „freien Stadt“ erklärt worden. Am Turm der Nikolaikirche hing eine große weiße Fahne. An die Opfer des Nazi-Terrorregimes erinnern auch in Elmshorn die Stolpersteine, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.