Krieg in der Ukraine : Einwandererbund und mehr: Hier können Elmshorner spenden

Shz.de stellt eine Liste mit Hilfsangeboten in und aus Elmshorn zusammen, die Spenden für die Ukraine sammeln. Darunter: Sach- und Geldspenden.

Elmshorn | Der Krieg trifft die Menschen in der Ukraine schwer. Nachdem Streitkräfte aus Russland begannen, in das Land einzumarschieren, herrschen landesweit Kämpfe. Ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Hunderttausende Menschen sind seit der Invasion auf der Flucht, unter ihnen vor allem Frauen und Kinder. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist groß. Shz.de stellt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.