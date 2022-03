Nach Angriff Russlands : Erste Kriegs-Flüchtlinge aus Ukraine im Kreis Pinneberg angekommen

15 Flüchtlinge – Frauen und Kinder – sind am Wochenende in Elmshorn eingetroffen. Sie berichten von Explosionen und Schüsse in ihrer Heimat – und von den Männern, die zum Kämpfen in der Ukraine geblieben sind.

Elmshorn | Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind die ersten Kriegsflüchtlinge im Kreis Pinneberg eingetroffen. Während sich die Kommunen noch mit der Frage beschäftigen, wo sie Flüchtlinge unterbringen können, führt der erste Weg für viele zu Verwandten und Landsleuten. Am Dienstagvormittag (1. März) traf sich eine Gruppe ukrainischer Frauen samt Ki...

