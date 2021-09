Einstimmig angenommen : Krankenhaus-Resolution: Elmshorn will erst kämpfen und dann über Neubau verhandeln

Die Elmshorner Politik zieht an einem Strang: Zunächst heißt es kämpfen, um die beiden Krankenhaus-Standorte im Kreis. Plan B sind Gespräche mit den Regio-Kliniken, um einen Neubau in die Krückaustadt zu holen.

Elmshorn | Elmshorn will den Kampf um die beiden derzeitigen Krankenhaus-Standorte der Regio-Kliniken – Elmshorn und Pinneberg – nicht aufgeben. „Wir wollen beide Standorte erhalten“, betont Bürgermeister Volker Hatje, hat aber bereits einen Plan B in der Hinterhand. Werden die beiden Häuser doch zusammengelegt, soll die neue Zentralklinik in seiner Stadt entste...

