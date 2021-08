Wrangelpromenade in Elmshorn : Kostenexplosion bei Brückensanierung: Neues Gutachten soll her

Laut Architekt Walter Sauermilch ist die Brücke keineswegs abgängig. Sie werde noch mehrere 100 Jahre stehen. Die vom Gutachter vorgeschlagene Sanierung bezeichnete er als unsinnig. Die Stadt prüft rechtliche Schritte.

Elmshorn | Falsche Längenangaben. Kostenexplosion. Erhebliche Zweifel am beschlossenen Sanierungskonzept. Bei der geplanten Sanierung der alten Eisenbahnbrücke an der Wrangelpromenade ist so ziemlich alles schief gegangen. Doch jetzt geht die Stadt noch einmal zurück auf Anfang. Diese Brücke steht noch mehrere 100 Jahre. Brücke sei gar nicht abgängig ...

