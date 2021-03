Kosten von 47 Millionen Euro : Elmshorn droht ein Rathaus-Desaster

Die Verwaltung verkauft Einsparpotenziale von vier Millionen Euro. Doch die Baukosten steigen enorm. Eine Analyse.

Elmshorn | 47 Millionen Euro: So teuer soll Elmshorns neues Rathaus am Ende werden – wenn man in diesem Jahr anfangen würde zu bauen. Doch das ist eher Wunschdenken. Die Stadtverwaltung hat jetzt eine „optimierte Planung“ vorgelegt. Auf die Altlastenbeseitigung au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.