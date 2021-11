Korruption in Elmshorn : Untreue und Bestechlichkeit: Ex-Rathausarchitektin muss hohe Geldstrafe zahlen

Sie hat sich auf Kosten der Stadt Elmshorn bereichert, Rechnungen fingiert und Baumaterial für private Zwecke genutzt. Das Landgericht Itzehoe hat Nicole O. verurteilt. Eine Gefängnisstrafe bleibt ihr erspart.

Elmshorn | Die Urteilsverkündung verzögert sich. Nicole O. tippt am Donnerstag (11. November) um 14.43 Uhr in Saal 12 des Itzehoer Landgerichts minutenlang auf ihrem Handy herum, knetet immer wieder nervös die Finger ihrer rechten Hand. Sie erhebt sich, als die Kammer unter Vorsitz von Werner Hinz den Saal betritt. Nicole O. wird verurteilt – wegen Untreue in el...

