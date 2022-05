Konzert in Elmshorn : Joey Joshber Experience auf der MS Klostersande

Die Band um Medienproduzent Joszi Sorokowski tritt am 3. Juni gemeinsam mit Minne & His Soulmates auf. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Elmshorn | Laut wird es am Freitag, 3. Juni, auf der MS Klostersande. Ab 20 Uhr treten dort die Bands Joey Joshberg Experience – kurz JJE – und Minne & His Soulmates auf. Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse. Sechs Brüder in einer Band JJE ist eine neue Singer-Songwriter-Formation, bestehend aus den sechs Joshberg-Brüdern Joey und Steve, sowie den ...

