Kontrollen in Elmshorn : Große Mengen Kokain und Bargeld: Polizei stellt 30-Jährigen im Steindammpark

Im Bahnhofsumfeld und im Steindammpark kontrolliert die Polizei bereits seit Wochen vermehrt. Jetzt wurden wieder bei drei Personen Drogen gefunden. Ein Mann versuchte vor den Beamten zu flüchten – erfolglos.

Elmshorn | Wieder Kontrollen im Bahnhofsumfeld und wieder mehrere Drogendelikte: Die Elmshorner Polizei hatte am Mittwoch (17. November) mehrere Personen im Stadtgebiet aufgehalten und kontrolliert. Dabei fanden die Beamten in drei Fällen Betäubungsmittel und zeigten den unerlaubten Besitz an. Ein Mann im Steindammpark versuchte sich dem offenbar zu entziehen un...

