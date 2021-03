Zu schnell in der 30er-Zone : Kölln-Reisiek: Polizei erwischt bei Kontrolle mehrere Temposünder

Von den 16 Zuschnellfahrern haben zwei es richtig übertrieben. Sie müssen einen Monat lang ohne Führerschein auskommen.

Kölln-Reisiek | Zuschnellfahrern auf der Spur: Am Mittwoch (17. März) hatte die Polizei in Kölln-Reisiek (Kreis Pinneberg) eine zweistündige Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Zwei Autofahrern droht nun zusätzlich zu einem Bußgeld ein einmonatiges Fahrverbot. Das teilte Polizeipressesprecher Lars Brockmann am Donnerstag (18. März) mit. Doppelt so schnell wie ...

