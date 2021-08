CDU- und Junge Union-Vorschlag : Elmshorn: Knechtsche Hallen sollen Hochschul-Standort werden

CDU-Landtagskandidatin Birte Glißmann und Maximilian Müller von der Jungen Union Elmshorn wollen den langjährigen Leerstand des Gebäudekomplex mit ihrer Idee vom zweiten Hochschulstandort in Elmshorn beenden.

Elmshorn | Was soll mit den Knechtschen Hallen passieren? Diese Frage treibt Elmshorn schon seit Jahren um. Kein Plan hat bisher so richtig Früchte getragen. Jetzt fordern Junge Union Elmshorn und die CDU-Landtagskandidatin Birte Glißmann gemeinsam, eine Hochschule in dem leerstehenden Komplex anzusiedeln. Ihr Appell gilt der Stadt und dem Land. Gespräche sollte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.