SPD-Vorschlag : Knechtsche Hallen: Stadt Elmshorn soll Ankermieter für Kulturetage werden

Die Stadt als Mieter: Unterstützung für diesen Vorstoß kommt nun von den Grünen und der Linken.

Elmshorn | Nein, die SPD lässt nicht locker. Die Stadt soll zum Ankermieter in den Knechtschen Hallen werden. Ziel ist eine Kulturetage in dem Gebäudekomplex im Herzen des Stadtumbaugebietes Krückau-Vormstegen. „Die Stadt könnte eine oder 1,5 Etagen im Hauptgebäude an der Schlossstraße mieten“, sagte SPD-Mann Uwe Köpcke im Kulturausschuss. Die Stadt als Mieter: ...

