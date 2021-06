shz-Gartenschule : Kletterschönheiten für den Garten

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Volker Ziegler (Gartencenter Rostock)

26. Juni 2021, 12:00 Uhr

Elmshorn | Kletterpflanzen finden bei uns im Garten oder auf dem Balkon verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten. Es gibt eine große Auswahl und so lässt sich für jeden Bedarf eine Schönheit finden.



Pflanzen in verschiedenen Farben und Größen verschönern den Sommer

Wenn Sie Sichtschutz wünschen, dann gibt es zahlreiche Klettermaxe, die dafür in Frage kommen: Wir empfehlen hierfür Efeu, Geißblatt aber auch die Kletterhortensie. Die Kletterhortensie (Hydrangea petiolare) überzeugt durch ihren dichten, festen Wuchs mit dem diese jede Wand oder Pergola erklimmt. Gegen ihre dunkelgrüne Belaubung setzen sich die weißen Blütendolden im Juli sehr schön ab.

Sven Wittenburg/Gartencenter Rostock

Für einen romantischen Look empfehlen wir Kletterrosen. Sie benötigen einen sonnigen Standort, einen tiefgründigen Boden und sollten regelmäßig gedüngt werden. Das dankt die Kletterrose mit einem langen Blütenzeitraum von Juni bis in den September hinein. Das ungeheure Sortenspektrum lässt keinen Wunsch offen – gefüllt blühend (z.B. Rosa „Orange Dawn“), ungefüllt, kleinen oder große Blüten. Aber auch duftende Sorten (z.B Rosa „Peach Melba“) sind in verschiedenen Größen zu bekommen. Kletterrosen können sich zum Star eines jeden Garten entwickeln.

Schattiger, aber verträumt finden die Waldreben ihr Plätzchen im Garten. Verschiedenste tolle Blütengrößen und Farben lassen auch hier kaum einen Wunsch offen. Differenzieren sollte man in den Wuchseigenschaften. „Clematis viticella“-Sorten sind wuchsfreudig und werden gerne bis zu drei Meter groß, so beispielsweise die Sorte „Little Nell“.

Sven Wittenburg/Gartencenter Rostock

Eine Vielzahl von Blütenfarben gibt es auch bei den großblumigen Hybriden. So auch die rotblühende Sorte „Boulevard Evipo“. Der Sortenname ist ein wenig gewöhnungsbedürftig aber die roten Blüten überzeugen umso mehr. Ein Blühwunder ist auch die Clematis „Königskind“. Wunderschöne blau ausgefärbte große Blüten lassen diese Clematis in jedem Bereich Ihres Gartens leuchten. Beide Sorten erreichen eine Höhe zwischen 1,50 und 2 Metern.

Auch Bienen und Insekten freuen sich über Blütenvielfalt

Mit ihren Blüten ziehen diese nicht nur unsere Blicke auf sich, auch Insekten wie Bienen finden Gefallen an ihrem Nektar. Für den Kübel auf dem Balkon eignet sich auch sehr gut die schwarzäugige Susanne. Zwar ist diese einjährig, überzeugt aber mit ihren unzähligen gelben und orangen Blüten.