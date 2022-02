Klein Offenseth-Sparrieshoop : Nah&Frisch vor dem Aus: Supermarktbetreiber sorgt für Rätsel

Seit 13 Wochen wurde der Markt von Heiko Scheich nicht mehr mit neuer Ware beliefert. Selbst die Mitarbeiter wissen nicht, wie es weiter geht. Grundnahrungsmittel gehen langsam zu Neige.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Der Supermarkt-Mitarbeiter an der Kasse zuckt mit den Schultern. „Nein. Wir wissen gar nichts. Wir wissen nicht, wie es weiter geht. Ob es überhaupt weiter geht.“ Was ist hier eigentlich los? Diese Frage hat der Mitarbeiter in den vergangenen Wochen schon unzählige Male beantwortet – ohne seinen Kunden wirklich eine Antwort geben zu können. Das große ...

