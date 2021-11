Klein Offenseth-Sparrieshoop : Hengststation Maas J. Hell lädt zur Adventspräsentation

Die Hengste der Station werden in der Halle vor Publikum präsentiert. Zuschauer können unter der 2G-Regelung kostenfrei teilnehmen.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Die Hengststation Maas J. Hell lädt für Sonnabend, 11. Dezember, zur Adventspräsentation ein. Ab 16 Uhr stellen die Züchter in der großen Halle der Station an der Horster Landstraße in Klein Offenseth ihren Jüngsten, den Neuzugang und ersten Reservesieger der Holsteiner Körung, Chavaros II von Charleston-Con Air, bis hin zu den Heroen Calido I und Aco...

