„Deine Stadt singt“ : Veranstalter laden zum großen Weihnachtssingen in Klein Nordende

Sören Schröder möchte mit den Teilnehmern Weihnachtslieder singen. Mit neuen Songs und beliebten Klassikern soll Adventsstimmung aufkommen.

Klein Nordende | So richtig in Weihnachtsstimmung kommen, das wollen die Veranstalter von Klein Nordende singt. Am Freitag, 10. Dezember, sollen im Waldstation Lieth Weihnachtslieder erklingen. Das Besondere daran: Singen tun dabei die Besucher. Die Veranstaltung aus der Reihe „Deine Stadt singt“ von Sören Schröder fängt um 19 Uhr an, Einlass ist bereits ab 18.15 Uhr....

