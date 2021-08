Neue Bügel an Haltestellen : Klein Nordende schafft mehr Parkplätze für Fahrräder

Klein Nordende will den umweltfreundlichen Bus- und Radverkehr in der Gemeinde fördern. Dafür wurden an an den Bushaltestellen Sandhöhe, Heidgrabener Weg und Am Redder an der Bundesstraße neue Fahrradbügel errichtet.

Klein Nordende | Nach den sieben Fahrrad-Anlehnbügeln am Klein Nordender Gemeindezentrum wurden jetzt an drei weiteren Stellen „Parkplätze“ für Fahrräder geschaffen. Der Wunsch nach solchen Angeboten stammt aus dem Ortsentwicklungskonzept. Außerdem wurden auch die Bushalthäuschen gereinigt und wir hoffen, so die Nutzung von Rad und Bus ein wenig voranzubringen. ...

