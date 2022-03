Krieg in der Ukraine : Klein Nordende bietet Treffpunkt für Geflüchtete an

Montags können sich die Betroffenen im Gemeindezentrum austauschen. Die Gemeinde möchte die Geflüchteten so gut wie möglich unterstützen.

Klein Nordende | Damit sich die ukrainischen Flüchtlinge in Klein Nordende auch untereinander Kennenlernen und sich Vernetzten können, hat Sozialausschussvorsitzende Ulrike Weers in das Gemeindezentrum eingeladen. „Dabei konnten wir besprechen, wie und wo wir unterstützen können“, so Weers. Zusammen mit Bürgermeister Adolf Luitjens begrüßte sie die Gäste zum Kaffee tr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.