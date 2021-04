Klein Nordende : Umweltsünder entsorgen asbesthaltigen Bauschutt im Liether Moor

Ein Spaziergänger hatte in der Feldmark mehrere Wellplatten entdeckt. Die Polizei bittet um Hinweise.

09. April 2021, 14:43 Uhr

Klein Nordende | Die Natur zur Müllhalde gemacht: Unbekannte haben an einem Feldweg in Klein Nordende (Kreis Pinneberg) asbesthaltige Dachmaterialien entsorgt. Vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes (3. bis 5. April) wurde dort etwa fünf Kubikmeter des Bauschutts abgeladen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Umweltsünder geben können. Das teilte Polizeipressesprecher Kai Hädicke-Schories am Freitag (9. April) mit.

Spaziergänger entdeckt Bauschutt

Am Montag (5. April) hatte ein Spaziergänger gegen 9 Uhr in der Feldmark unweit der Straße Liether Moor mehrere Wellplatten von einem Gebäudedach entdeckt und die Polizei informiert.

Um den Feldweg wieder zu reinigen, mussten Mitarbeiter des Bauhofes gerufen werden, die den illegal abgelegten Abfall zu einer Sondermüllsammelstelle brachten.

Zeugen gesucht

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise auf die Müllsünder nimmt der Ermittlungsdienst Umwelt unter Telefon (04121) 40920 entgegen.