Ukraine-Krieg : Familie Aue aus Klein Nordende nimmt auf ihrem Hof acht Geflüchtete auf

Seit einer Woche beherbergt das Ehepaar Aue auf ihrem Hof Geflüchtete aus der Ukraine. Einige davon kommen aus Kiew. Wer den Platz dazu habe, sollte ebenfalls Kriegs-Flüchtlinge aufnehmen, wünscht sich die Familie.

Klein Nordende | „Wir müssen was tun“, hat Astrid Aue zu ihrem Mann Henner gesagt, als sie in den Medien die Bilder aus der Ukraine gesehen hat. Und das haben sie dann auch. Seit einer Woche leben Geflüchtete auf ihrem Hof Aue. Nun möchten die Aues auch andere motivieren, Ukrainer aufzunehmen. Acht Geflüchtete wohnen auf dem Hof Aue „Wir haben in den Nachrichten...

