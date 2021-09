Bis Anfang Oktober : Kirchen in und um Elmshorn feiern Erntedankfest

Die Gemeinden des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf feiern das Fest dabei ganz unterschiedlich.

Elmshorn | Ein herbstlich geschmückter Altar ist zum Erntedankfest in den meisten Kirchen Pflicht. Mit Obst, Gemüse, Getreide, Kürbissen oder Brot geschmückt wollen die Gemeinden Gott für Nahrung, aber auch für das Wachsen und Gedeihen in Partnerschaften und Familie, Erfolge und Gesundheit danken. Das Kirchenfest wird in den Gemeinden des Kirchenkreises Rantzau-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.