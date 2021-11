Alltagshelden : Für 15 Jahre geehrt: Kinderschutzbund Elmshorn erhält Bürgerpreis 2021

Schleswig-Holsteins Ehrenamtspreis hebt in diesem Jahr die Zukunft von Kindern und Jugendlichen hervor. Unter der Kategorie „Alltagshelden“ wurde die gesamte Arbeit des Elmshorner Ortsverbands gewürdigt.

Elmshorn | „Das ist eine tolle Anerkennung unserer Arbeit“, freut sich Elke-Maria Lutz. Die Ehrenvorsitzende des Kinderschutzbundes Elmshorn durfte in Kiel den schleswig-holsteinischen Bürger- und Demokratiepreis 2021 in der Kategorie „Alltagshelden“ entgegennehmen. Die Auszeichnung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Rückenwind fürs Leben – Kinder und Jugendl...

