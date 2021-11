Geschwindigkeitsmessungen : Kiebitzreihe: Autofahrer mit Tempo 137 unterwegs – statt erlaubter 30 km/h

Die Politik hat den Verkehr genauer unter die Lupe nehmen lassen. Rund 30 Prozent der Fahrer sind zu schnell unterwegs, doch ein Fahrer hat mit Tempo 137 völlig über die Stränge geschlagen.

Kiebitzreihe | Die Verkehrssituation in den Kiebitzreiher Straßen ist seit längerer Zeit Diskussionsthema in den kommunalpolitischen Gremien. Während der jüngsten Sitzung des Wege- und Umweltausschusses ging es bei diesem Thema um die Geschwindigkeitsmessungen, die in den letzten Wochen in der Ringstraße, der Schulstraße und der Hauptstraße durchgeführt wurden. E...

