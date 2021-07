Sportlicher Sommer : Kids-Day der Tennissparte des TSV Sparrieshoop

Spiel, Spaß und Fußball gucken: Die Sparrieshooper Tennisabteilung feierte den Ferienbeginn auf ihre eigene Weise.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Für einen Tag war die Tennis-Anlage des TSV Sparrieshoop fest in der Hand von 42 Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 18 Jahren. Die Tennissparte hatte am 19. Juni zum alljährlichen Kids-Day eingeladen. Dass an diesem Tag auch noch die Deutsche Nationalmannschaft ihr EM-Vorrundenspiel gegen Portugal austragen würde, war ein weiteres Highlight d...

