Klein Offenseth-Sparrieshoop : „Kickern mit Herz“: Fünfte Auflage von Doppelkicker-Turnier steht an

Zum fünften Mal soll im November das Doppelkickerturnier im Gemeindezentrum „Diekendeel“ stattfinden. Die Einnahmen gehen an das Kinderhospiz Sternenbrücke.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | „Es geht wieder los!“, freut sich Nils Nielsen, Organisator des mittlerweile fünften Doppelkickerturniers „Kickern mit Herz“ zu Gunsten des Kinderhospiz Sternenbrücke in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Am Sonnabend, 13. November, 11 Uhr, treten im Sparrieshooper Gemeindezentrum „Diekendeel“ bis zu 30 Zweier-Teams an Kickertischen gegeneinander an. Dabei...

