Partnerschaftsgottesdienst : Kenia-Gruppe leitet Gottesdienst in St. Jürgen-Gemeinde Horst

Jeden zweiten Sonntag im Oktober veranstalten die beiden Partnergemeinden einen gemeinsamen Gottesdienst.

Horst | Am Sonntag (10. Oktober) ist es wieder soweit: Die Kenia-Gruppe der Kirchengemeinde St. Jürgen Horst gestaltet gemeinsam mit Pastor Jörg Heinrich den Partnerschaftsgottesdienst. Seit 2015 hat die Gemeinde eine offizielle Partnerschaft mit der Kirchengemeinde Kambu in Kenia. Aus diesem Anlass wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Oktober in beiden Orte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.