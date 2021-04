Horst : Neue Probleme am Birkenweg: Telefonanschlüsse immer noch abgeschnitten

Eigentlich sollte alles längst repariert sein, doch die Telekom stieß auf weitere Probleme. Das sind die Hintergründe.

Horst | Im Fußball würde man sagen: Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. So müssen sich gerade die Bauarbeiter und Techniker fühlen, die am Horster Birkenweg und den umliegenden Straßen endlich die Telefonstörung in den Griff kriegen sollen. Seit Dienstag (13. April) sollte die Leitung wieder stehen, glaubte man bei der Telekom. Nun ist k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.