Fußball-Kreispokal der Frauen : Kein Einsatz von Alisa Rohlfing: VfR Horst bleibt im Wettbewerb

Der Kreisfußballverband Westküste wies den Einspruch des VfL Kellinghusen gegen den 4:1-Sieg der Horsterinnen im Achtelfinale ab. Das Viertelfinale soll am Mittwoch (19. August) nachgeholt werden.

Horst | Gute Nachrichten gab es am Montagabend (16. August) für die Landesliga-Fußballerinnen des VfR Horst: Sie bleiben im Kreispokal Westküste. Das Aus am „grünen Tisch“ drohte, weil die Verantwortlichen des VfL Kellinghusen (Kreisliga) nach ihrer am 11. August im Achtelfinale gegen die Horsterinnen bezogenen 1:4-Niederlage Protest eingelegt hatten. „Es...

