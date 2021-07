Sommerland und Herzhorn : Radweg für die Landesstraße 168: Land sieht wenig Hoffnung

Mit einem Brief haben sich die Bürgermeister von Herzhorn und Sommerland an Daniel Günther und den Verkehrsminister Bernd Buchholz gewandt, um für den Bau des Radwegs einzustehen. Die Antwort war enttäuschend.

Sommerland/Herzhorn | Die Forderung nach einem Radweg entlang der Landesstraße 168 (L168) zwischen dem Sommerländer Ortsteil Dückermühle und der Gemeinde Herzhorn steht weiterhin auf dem Arbeitsprogramm der Kommunalpolitiker und der Initiative „Radweg jetzt! L168“. Die Bürgermeister beider Gemeinden, Jürgen Schlüter und Wolfgang Glißmann, haben dies in einem Brief an Minis...

