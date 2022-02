Elmshornerin täuscht Tat vor : Katzenbabys in Plastiktüte ausgesetzt: Retterin als Lügnerin entlarvt

Zwei Katzen, einfach im Krückaupark „entsorgt“ und dann die Rettung durch eine Spaziergängerin. Diese Geschichte hat Elmshorn schockiert. Jetzt hat sich herausgestellt: Es lief alles ganz anders ab.

Elmshorn | Der Aufschrei in Elmshorn war groß, sogar die Tierschutzorganisation Peta hatte sich eingeschaltet. Im Krückaupark sollen Tierquäler zwei Katzenkinder in einer verknoteten Plastiktüte einfach ins Gebüsch geworfen haben. Gerade noch rechtzeitig gerettet wurden die kleinen Vierbeiner am Sonntag (13. Februar) von einer Spaziergängerin, die die Tiere befr...

