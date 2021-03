Karfreitag in Elmshorn : Pilgern per Handy-App: Kirchengemeinden präsentieren Alternativprogramm

Corona lässt keine Andachten zu. Die Elmshorner Kirchen retten ihr ökumenisches Projekt mit einer mobilen Lösung.

Elmshorn | Eigentlich hätten Gläubige in Elmshorn am Karfreitag (2. April) einem Pilgerweg durch die Stadt folgen sollen. An zwölf Stationen waren Andachten, Musik und Bilder geplant, um dem Leiden und Sterben Jesu Christi zu gedenken. Wie so oft in diesen Zeiten kommt es jetzt anders. Das aktuelle Infektionsgeschehen lässt keine Andachten zu. An ihrem ökumenisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.