Schaden an Schrankenanlage : Käpten-Jürs-Brücke in Elmshorn wegen Störung doch weiter gesperrt

In der Schrankenanlage ist ein Kabel gebrochen. Bevor die Klappbrücke wieder freigegeben werden kann, muss der Schaden behoben werden.

Elmshorn | Erst fünf Tage Vollsperrung, dann zwei und jetzt werden es vermutlich doch drei Tage, an denen Autofahrer in Elmshorn die Käpten-Jürs-Brücke nicht nutzen können. Eigentlich hätte die Hafenspange, eine der wichtigsten Verkehrsachsen in der Stadt, von Montag bis Freitag (4. bis 8. April) voll gesperrt werden sollen. Der Grund: die turnusmäßigen Wartungs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.