Nach Schaden an Schrankenanlage : Käpten-Jürs-Brücke in Elmshorn repariert und wieder frei befahrbar

In der Schrankenanlage war ein Kabel gebrochen. Bevor die Klappbrücke wieder freigegeben werden konnte, musste der Schaden behoben werden – das ist nun der Fall.

Elmshorn | Die Käpten-Jürs-Brücke in Elmshorn ist nach Wartungsarbeiten seit Mittwoch (6. April) wieder für den Verkehr frei. Das teilte die Stadt Elmshorn am Abend gegen 18.30 Uhr mit. Zuvor hatte es geheißen, dass bei planmäßigen Wartungsarbeiten eine Störung aufgetreten war, die nicht vorherzusehen war. Daher sollte die Brücke unplanmäßig über den 5. April hi...

