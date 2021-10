Taekwondo : Kämpfer von Rot-Weiß Kiebitzreihe überzeugen bei Dutch-Open

Trainerin Denise Liedtke fuhr mit Jule Martens, Lea Minnie und Ananda Leon Kaudelka nach Eindhoven, wo das RWK-Trio zwar keine Medaille holte, aber sich in guter Verfassung präsentierte.

Kiebitzreihe | Von Wettkampf zu Wettkampf eilt Trainerin Denise Liedtke momentan mit ihren Taekwondo-Kämpfern von Rot-Weiß Kiebitzreihe. Eine Woche nach der Teilnahme an den Deutschen Jugend-Meisterschaften in Ochsenhausen fuhr sie am vergangenen Wochenende zu den „Dutch-Open“ nach Eindhoven. Im Schlepptau hatte sie Felix Worbs, der sie als Coach unterstützte, und v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.