Neue Teamleitung : Jule Behrens leitet die Elmshorner Kinder- und Jugendarbeit

Die studierte Bildungs- und Erziehungswissenschaftlerin Jule Behrens, 25, ist für das Kinder- und Jugendhaus Krückaupark verantwortlich, den Jugendtreff Steini, die mobile Spielplatzbetreuung und die Freizeitkiste.

Elmshorn | „Gerade viele der kleineren Kinder kennen mich noch aus der Grundschule“, das kommt Jule Behrens in ihrem neuen Beruf zugute. Während ihrer Studienzeit arbeitete die Elmshorner als Betreuerin an den Grundschule Kaltenweide und Timm-Kröger. Jetzt trifft sie ihre Schützlinge in einem anderen Beruf wieder: Die 25-jährige Jule Behrens leitet seit Mitte Se...

