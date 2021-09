Musikstadt Elmshorn : Jugendkulturpreis: Big Band und Victoria Jürgens von der Bismarckschule geehrt

Erstmals hat die Stadt Elmshorn den Jugend-Kulturpreis sowie den Nachwuchspreis vergeben. Sie sind mit 1000 beziehungsweise 500 Euro dotiert.

Elmshorn | In dieser Stadt liegt Musik in der Luft: Erstmals hat Elmshorn den Jugend-Kulturpreis und den Nachwuchspreis vergeben. Und in beiden Kategorien hat sich die 17-köpfige Jury unter dem Vorsitz der Sängerin Anna Haentjens für Vorschläge aus dem Bereich Musik entschieden. 2020 war die Farmers Road Blues Band mit dem Kulturpreis der Stadt Elmshorn gewürdig...

