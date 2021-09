„Weniger is in Öller mehr“ : Jens Wagner mit neuem Stück im Stadttheater Elmshorn

„Weniger is in Öller mehr“ – so heißt das neue Bühnenprogramm des Kiebitzreiher Platt-Comedian. Am 3. Oktober kommt er ins Elmshorner Stadttheater.

Elmshorn/Kiebitzreihe | Im Elmshorner Stadttheater gehört er eigentlich schon fast zum Inventar: der Kiebitzreiher Landwirt und Platt-Comedian Jens Wagner. Wie viele andere Künstler sieht auch er nach einer langen coronabedingten Zwangspause endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. „Endlich wieder Publikum, endlich wieder lachen“, sagt Wagner und freut sich schon auf seinen...

