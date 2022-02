Termin für Neueröffnung steht : Jan-Peter Fülscher rettet Supermarkt in Klein Offenseth-Sparrieshoop

Das ist eine gute Nachricht für die Gemeinde und ihre 3200 Einwohner. Es wird auch in Zukunft einen Nahversorger geben. Das drohende Aus für den Nah&Frisch-Markt wurde abgewendet.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Leere Regale und keine neue Ware: Die Nahversorgung in Klein Offenseth-Sparrieshoop war in den vergangenen Monaten kollabiert. Das endgültige Aus für den Nah&Frisch-Markt an der Rosenstraße schien nur noch eine Frage von Tagen zu sein. Jetzt folgt die Wende zum Guten. Jan-Peter Fülscher wird zum Supermarkt-Retter in der Gemeinde. Der 58 Jahre alte ...

