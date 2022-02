Horst : Container müssen 2024 weg: Jacob-Struve-Schule droht ein Platzproblem

Nur bis 2024 dürfen an der JSS Container als Unterrichtsräume genutzt werden. Weil die Schülerzahlen wohl nicht sinken werden, droht ein Platzproblem. Ein Anbau innerhalb von zwei Jahren ist „kaum zu realisieren“.

Horst | Der Raumbedarf an der Horster Jacob-Struve-Schule ist hoch. Deswegen wurden bereits im Jahr 2017 zwei Containerklassen zusätzlich aufgestellt. Die Genehmigung für diese Klassen läuft allerdings in diesem Jahr aus. Wie die Mitglieder des Allgemeines Ausschusses des Schulverbands Horst in ihrer jüngsten Sitzung erfuhren, wurde ein Antrag auf Verlängerun...

