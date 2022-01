Historische Gebäude : Info-Tafeln geplant: Häuser erzählen Elmshorns Geschichte

Hausbesitzer können sich bewerben und die besondere Geschichte ihres Gebäudes selbst aufschreiben. 20 Tafeln pro Jahr sollen angebracht werden.

Elmshorn | Wer in Zukunft mit offenen Augen durch Elmshorns spaziert, der kann eine ganze Menge lernen – über die historischen Gebäude in der Stadt an der Krückau. Die Politik hat Ende 2021 auf Vorschlag der FDP das Projekt „Häuser erzählen Geschichten auf den Weg gebracht. Bis zu 20 Informationstafeln sollen in diesem Jahr an Gebäuden angebracht werden. Der Clo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.