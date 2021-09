Shopping Sonntag : In der Elmshorner City wird getanzt

Der zweite verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr wird sportlich. An vielen Plätzen der Innenstadt gibt es am 5. September Tanzvorführungen und weitere Aktionen.

Elmshorn | Das Stadtmarketing Elmshorn will die Elmshorner in Schwung bringen. In Kooperation mit Tanzschulen, -clubs und -vereinen gibt es ab 13 Uhr Vorführungen. Getanzt wird auf dem Alten Markt, dem Holstenplatz und dem Postopia-Gelände bei der alten Post. Wer möchte, kann mittanzen. Zwischen 14 bis 16 Uhr sind tanzende Fische in der Königstraße unterwegs....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.