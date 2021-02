Altes EN-Gebäude : Als die Redaktion der Elmshorner Nachrichten Autogramme verteilte

Die EN ziehen wieder in ihr altes Gebäude und fragen, was Leser mit dem Haus verbinden. Renate Lindemann erzählt.

Elmshorn | In diesen Gemäuern wurden viele Geschichten gesammelt: das alte Redaktionsgebäude der Elmshorner Nachrichten in der Schulstraße 13 – in das die Zeitungsmacher bald wieder einziehen. Aber hier wurde nicht nur vieles aufgeschrieben, sondern auch so manche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.