Zeugen gesucht : Einbruch in Horster Spinnerei: Unbekannte stehlen zwei Laptops

Hinweise zu den Tätern gibt es noch nicht. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht nach Zeugen.

Avatar_shz von Daniela Lottmann

16. März 2021, 13:02 Uhr

Horst | Am vergangenen Wochenende (12. bis 14. März) sind bislang unbekannte Täter in eine Spinnerei in Horst eingebrochen. Die Täter erbeuteten zwei Laptops und richteten einige Schäden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Täter randalierten

Im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis zum Sonntag, 18.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Kammgarnspinnerei in der Bahnhofstraße. Das berichtet die Polizei. Ins Innere der Spinnerei gelangten die Täter über ein Fenster. Im Gebäudeinneren randalierten die Täter erheblich und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Laptops.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis noch nicht

Deshalb sucht die Polizei nach Menschen, die helfen und Hinweise zu dem Einbruch geben können. Zeugen melden sich bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer (04821) 6020.