Amerikanische Faulbrut : Imker in Elmshorn: Kampf gegen Bienenseuche nimmt kein Ende

Eine aufwendige Säuberungsaktion der Bienenkästen und weiterer Materialien hat erst für Hoffnung gesorgt. Kurz darauf stellte das Veterinäramt den AFB-Erreger erneut fest. Jetzt bitten die Imker die Bürger um Mithilfe.

Elmshorn | „Hilfe! Wir wissen nicht mehr, was wir noch tun können. Wenn nichts passiert, ist es bald in Elmshorn und Umgebung aus mit der Imkerei“, so der Hilfeschrei der Elmshorner Bienenzüchter. Hintergrund ist der Befall der Bienen mit der Amerikanischen Faulbrut (AFB), eine übertragbare, bakteriell bedingte Tierseuche, die große Schäden an der Bienenbrut ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.