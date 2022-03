Ideen zur Stadtentwicklung : Elmshorner sollen Vorschläge für Umgestaltung der Innenstadt machen

Die Innenstadt in Elmshorn soll schöner werden – zeitgemäßer. Die Elmshorner Bürger sind daher aufgerufen, ihre Ideen einzubringen.

Elmshorn | Für Elmshorn gilt es, neue Anziehungspunkte für die Stadtgesellschaft zu schaffen und alle Zentrenfunktionen zu stärken. So heißt es in einer Mitteilung der Stadt Elmshorn. Bringen auch Sie sich ein und wirken Sie an der Transformation der Elmshorner Innenstadt mit. Damit das geschieht, sind die Elmshorner dazu aufgerufen, ihre Ideen und Pläne...

