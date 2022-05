30 Unternehmen geben Einblicke : Elmshorner Nachtschwärmer-Jobtour: Durchstarten nach der Corona-Bremse

Mit dem Bus ging es für die Jugendlichen zu zwei ausgewählten Unternehmen, bei denen sie sich über Ausbildungsangebote informierten. 378 Schüler hatten sich angemeldet.

Elmshorn | Mit dem Bus durch die Elmshorner Firmenlandschaft – so lautet das Konzept der Nachtschwärmer Jobtour. Schüler, die vor dem Abschluss stehen, konnten bei der etwas anderen Karrieremesse am Montag (30. Mai) in die Ausbildungsangebote vieler verschiedener Unternehmen schnuppern. 378 Jugendliche hatten sich für das Angebot angemeldet – entsprechend voll w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.