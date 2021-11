71-Jährige am Arm verletzt : Hundeattacke vor Supermarkt: Elmshorner muss Schmerzensgeld zahlen

Mischlingsrüde Lucky war noch nie aggressiv, trotzdem hat er sich am 3. Juni plötzlich im Unterarm einer Elmshornerin verbissen. Thomas K., der Hundeführer, musste sich dafür nun vor Gericht verantworten.

Elmshorn | Vor allem abends hat sich Thomas K. häufig um Lucky, den Mischlingsrüden seiner 78 Jahre alten Mutter, gekümmert. So auch an einem Tag im vergangenen Juni. Der 51-Jährige hatte den großen Hund – wie schon oft – an diesem Abend mit zu einem Supermarkt am Koppeldamm genommen, ihn vor dem Geschäft an einem Pfosten angeleint. Kurze Zeit später, als er ...

