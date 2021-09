JSS und Grundschule : Mängel behoben: Horster Sporthallen freigegeben

Der Kreis hat die Sporthallen an der Horster Jacob-Struve-Schule und an der Grundschule „Op de Host“ wieder freigegeben.

Horst | Die Sporthallen an der Horster Jacob-Struve-Schule und an der Grundschule „Op de Host“ sind wieder voll umfänglich nutzbar. Die Freigabe erfolgte durch den Kreis in dieser Woche. Dekra nahm Brandschutzklappen ab Bei der Grundschulhalle ist die Abnahmen für die Rauchabzugsanlage, Brandschutzklappen und Alarmierung durch die Prüfgesellschaft Dekra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.