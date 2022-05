Nach Idee von Philipp Jarisch : Horst eröffnet Outdoor-Sportpark auf ehemaligem Grundschulhof

Der Horster Philipp Jarisch schlug bereits vor zwei Jahren vor, einen öffentlichen Calisthenicspark in Horst zu errichten. Nun ist es soweit und die Einwohner können sich an den Geräten ausprobieren.

Horst | Funktionelle Übungen mit dem eigenen Körpergewicht – das ist die Kurzform für den Calisthenics-Sport, der in der letzten Zeit immer größere Beliebtheit erfährt. Das war auch der Grund, warum der Horster Philipp Jarisch vor zwei Jahren mit der Idee an die Gemeindevertretung herangetreten ist, auch in Horst einen öffentlichen Calisthenics-Park zu errich...

