Horst : Nächster Einbruch in ehemaliger Wollfabrik – Kripo startet Zeugenaufruf

Erst im März wurde das Innere der früheren Kammgarnspinnerei verwüstet. Jetzt kam es zu einem neuerlichen Vorfall.

Avatar_shz von Daniela Lottmann

03. Mai 2021, 14:48 Uhr

Horst | Am Wochenende (30. April bis 1. Mai) sind Einbrecher in die ehemalige Kammgarnspinnerei in Horst eingestiegen und haben im Inneren Verwüstungen angerichtet. Was genau die Täter stahlen, bleibt zu klären.



Viel Zerstörung und ein gestohlener Flachbildschirm

Im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 5.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Bürotrakt in der Bahnhofstraße. Das berichtet die Polizeidirektion Itzehoe. Die Täter zerstörten Scheiben und Inventar und nahmen mindestens einen Flachbildschirmfernseher mit. Auch in den angrenzenden Lager- und Werksräumen wüteten die Eindringlinge und richteten einen erheblichen Schaden an.

Im März wurde hier schon einmal eingebrochen

Es war nicht der erste Einbruch in der ehemaligen Kammgarnspinnerei. Erst Mitte März hatte die Polizei einen Einbruch in den Räumen in der Bahnhofsstraße aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Die Täter schlugen ebenfalls am Wochenende zu und stahlen zwei Laptops. Damals waren auf den Zeugenaufruf der Polizei keine Hinweise eingegangen, die zu den Tätern geführt haben. Nun bittet die Polizei wiederum um Kontaktaufnahme, falls zu dem aktuellen Einbruch etwas Verdächtiges beobachtet wurde, denn Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine.

Zeugen gesucht

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer (04821) 6020 in Verbindung zu setzen.